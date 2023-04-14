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4個半月阻詐1719萬元 彰化北斗警成立打詐隊全力反擊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

詐騙集團無孔不入，今年才過4個半月，彰化縣北斗警分局已經攔詐14件、阻詐金額1719萬元，今天成立「打詐里（村）長隊」並舉行誓師大會，傳授防詐小撇步，將深入村里家戶防詐，提醒民眾別上當。

彰化縣北斗警分局今下午舉辦識詐講習，北斗分局分局長吳詠傑感謝村里長扮演起反詐「土地公、土地婆」的角色，回到村里後告訴村里民眾，如果接到自稱「親友」來電、看到line訊息自稱手機通話功能壞了只能line，唯一目的就是急需用錢，「保證這是詐騙」，如果不確定，直接打電話165反詐騙專線或詢問警分局、派出所、分駐所員警求證。

偵查隊長陳盈雅擔任講師，指出北斗警分局截至目前受理詐騙案件報案，「投資詐欺」發生24件，較去年同期增加1件、「假網拍」發生14件，較去年同期增加4件、「騙取金融帳戶（卡片）」發生9件，較去年同期增加6件，可見民眾應提防佯稱短期投資賺大錢、利用網拍騙匯款的詐騙手法，此外，不應提供帳戶給人以免成為人頭帳戶，日後吃官司。

講習會後，北斗警分局舉行「打詐里（村）長隊」誓師大會，頒發識詐訓練種子教官合格證書給71名村里長。北斗分局分局長吳詠傑，期待識詐種子回到社區生根發芽，透過全民總動員擴散防詐新訊，提升民眾防詐免疫力並協助宣導反詐騙。

彰化縣北斗警分局今天下午成立反詐里（村）長隊，請村里長擔任識詐反詐種子。圖／北斗警分局提供
彰化縣北斗警分局今天下午成立反詐里（村）長隊，請村里長擔任識詐反詐種子。圖／北斗警分局提供

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