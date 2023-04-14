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影／「青草伯」工房被惡火吞噬 癱坐路旁憂無法再奉茶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣大林慈濟醫院旁，一處熬煮青草茶「工房」今天中午起火燃燒，面積約200坪工房全都付之一炬，88歲「青草伯」鄒清山聽聞失火，立即趕往現場，看見心愛的工房被大火吞噬、燒到面目全非，當場雙腳無力、呆坐路旁，心疼無法再奉茶給醫護人員

鄒清山說，他一生中遭逢2次祝融之災，一次是20餘年前自家發生火災，一次是燒青草茶心愛的工房，當聽聞工房起火燃燒時，他立即趕到現場，看到一片燒焦變形的工房，憂心未來無法再熬煮青草茶，「奉茶」給慈濟醫院辛勞的醫護人員。

大林慈濟醫院表示，距離醫療大樓300公尺外的工房，是「青草伯」鄒清山每天煮青草茶的地方，鄒清山自醫院興建初期，就每天熬煮青草茶「奉茶」，不分寒暑、每天凌晨3點就起床煮青草茶，冬天還加了禦寒的薑母茶，數十年如一日。

鄒清山從1996年大林慈濟醫院興建之初，每天用自掏腰包買來的藥材和自家種的青草，熬煮4到6桶青草茶，起初是為建院工人消暑，醫院啟業之後，則是為醫院同仁及來院民眾奉茶，即使生病、家中失火，也不曾休息，受許多人愛戴。

大林慈濟醫院主祕表示，工房燃燒面積約有200坪左右，所有熬煮青草茶器具都付之一炬，工房也被燒毀不堪使用，預計將來會在附近蓋間臨時的工房，讓青草伯繼續熬煮青草茶，延續奉茶傳愛精神。

大林慈濟醫院旁青草茶工房今被大火吞噬，屋內燒到面目全非。圖／讀者提供
大林慈濟醫院旁青草茶工房今被大火吞噬，屋內燒到面目全非。圖／讀者提供
大林慈濟醫院旁青草茶工房今被大火吞噬，屋內燒到面目全非。圖／讀者提供
大林慈濟醫院旁青草茶工房今被大火吞噬，屋內燒到面目全非。圖／讀者提供

慈濟 醫護人員 火災

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