台中「烏龍槍擊案」都是逃逸移工 警逮2嫌、2嫌在逃

台中市太平區永豐路前天傳出的「烏龍槍擊案」，38歲越南籍楊姓移工當街遭4人追打，民眾看到地上還掉落BB彈，誤以為槍擊案報警。警方查出，包括被打的楊姓移工、涉案4嫌都是越南籍逃逸移工，昨逮捕梁、陳2嫌，依妨害秩序、傷害罪法辦，另有2嫌在逃，警方已鎖定身分追緝中。

據了解，遭毆打的楊男移似積欠同鄉「阿武」（化名，在逃）30萬元，相約在附近便利商店見面，沒想到阿武帶著多名同鄉下車，楊男被追打逃跑過程還掉落一把玩具空氣槍、4顆BB彈，逃進巷內回收廢鐵工廠躲藏，不慎遭鐵片割傷左腿，經送醫後無生命危險；涉案4名移工事發後，一併帶走空氣槍，然後搭黑色轎車逃逸。

太平警分局漏夜追查，昨天在新仁路的小吃店查獲39歲梁姓移工，以及33歲陳姓移工，2人都逾期居留，警方昨查緝2人到案，並移送偵辦，逾期居留部分移送移民署收容。另在逃的「阿武」等2名移工，已鎖定對象，將盡速查緝到案。