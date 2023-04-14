快訊

日職／究極投手戰！山本由伸6局失1分 贏不了7局無失分的朗希

不認和人夫拍裸照 「最美博士」許藍方強調僅傳訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

購入34噸牛樟木被疑竊取扣10多年 男子告贏林管處領回

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

有盜伐牛樟木前科的花蓮詹姓男子，將重達34噸牛樟木放在其承租的卓溪鄉國有地，10多年前被相關單位懷疑非法竊取，木材遭查扣由花蓮林管處玉里工作站保管。詹男主張自己合法購入，提告「返還木材」勝訴，今天前往領回；花蓮林管處對判決結果表示遺憾，會堅持保護國有林產物決心，未來查緝時在刑事扣押程序更嚴謹辦理。

花蓮林管處長黃群策表示，全案緣於行政院東部聯合服務中心為執行「花蓮縣卓溪鄉新生段國有土地保安專案小組」，2010年1月間邀集花蓮地檢署、保七總隊第九大隊及花蓮林管處，勘查發現新生段163地號放置大量來源不明牛樟木，林管處緊急受命扣押該批木材。

詹男主張這批牛樟木是他於1997年以現金80萬元向潘姓男子購買，後來放在他承租的國有地上種植牛樟菇，卻被查扣，提出相關購買憑證提起民事告訴，要求花蓮林管處返還木材。

花蓮地方法院前年底一審判決花蓮林管處敗訴，林管處不服上訴花蓮高分院，去年7月29日遭駁回，林管處再上訴高等法院，今年1月又被駁回，全案定讞。詹姓男子今天持林務局開立的領據，到玉里工作站搬回總重約34噸的牛樟木樹頭材18塊及角材66塊。

黃群策表示，牛樟木天然林從1992年就禁伐、2009年暫停標售，查緝當時市面上合法流通的牛樟木甚少，且該批木頭也沒有相關合法來源證明，因此一審雖敗訴，仍積極上訴爭取該批牛樟所有權。

不過，花蓮林管處當時是緊急受命扣押該批木材，沒有相關合法扣押及代保管書面文件，也因該批牛樟木被發現時已是塊狀，無法舉證源於國有林地，證據力較薄弱，而檢方偵查後也未認定是盜伐贓物，詹姓男子又拿出木材出貨單、採運證明等文件，歷審均獲得勝訴。

黃群策說，對此結果覺得遺憾，仍尊重法院判決，但不會動搖林管處保護國有林林產物的決心，會持續查緝盜伐、盜採，在刑事扣押程序上更嚴謹辦理，未來希望逐步建立DNA資料庫，確保森林資源完整性。

詹姓男子提告返還木材獲勝訴，今天到花蓮林管處玉里工作站領回總重34噸牛樟木。記者王燕華／翻攝
詹姓男子提告返還木材獲勝訴，今天到花蓮林管處玉里工作站領回總重34噸牛樟木。記者王燕華／翻攝
詹姓男子提告返還木材獲勝訴，今天到花蓮林管處玉里工作站領回總重34噸牛樟木。記者王燕華／翻攝
詹姓男子提告返還木材獲勝訴，今天到花蓮林管處玉里工作站領回總重34噸牛樟木。記者王燕華／翻攝
詹姓男子提告返還木材獲勝訴，今天到花蓮林管處玉里工作站領回總重34噸牛樟木。記者王燕華／翻攝
詹姓男子提告返還木材獲勝訴，今天到花蓮林管處玉里工作站領回總重34噸牛樟木。記者王燕華／翻攝

花蓮 國有地 山老鼠

延伸閱讀

花蓮大農大富賞螢季結束 鯉魚潭及富源接棒

吉普車闖七彩湖輾箭竹林引爆怒火 花蓮林管處會同保七偵辦究責

台灣狐蝠全台僅約200隻 花蓮北濱國小移植菲島福木幫添糧

污水處理不再昂貴困難 以木材輕鬆去除80%染料有毒物

相關新聞

購入34噸牛樟木被疑竊取扣10多年 男子告贏林管處領回

有盜伐牛樟木前科的花蓮詹姓男子，將重達34噸牛樟木放在其承租的卓溪鄉國有地，10多年前被相關單位懷疑非法竊取，木材遭查扣...

驚悚！操作吊掛不慎撞到工人 鋼筋硬生生插入腹部

高雄市三民區建國一路和凱歌路一處工地，今天上午10時許發生一起工安意外，42歲伍姓男子操作吊掛機器，未注意69歲李姓工人...

影／「青草伯」工房被惡火吞噬 癱坐路旁憂無法再奉茶

嘉義縣大林慈濟醫院旁，一處熬煮青草茶「工房」今天中午起火燃燒，面積約200坪工房全都付之一炬，88歲「青草伯」鄒清山聽聞...

跆拳道教練施暴男童慘了 新竹市重罰42萬還要公布姓名

新竹市某跆拳道館吳姓女教練日前因不滿意學童練習動作，情緒失控對5名學童施暴毒打，有男童雙臀嚴重挫傷、瘀青，身心靈受創服抗...

國道5號羅東蘇澳段轎車翻覆 5人輕傷意識清醒

國道5號南向51公里處羅東到蘇澳段驚傳翻車車禍，下午6時26分許2輛自小客車疑似撞擊，其中黑色轎車翻覆，2車5人均受輕傷...

台中「烏龍槍擊案」都是逃逸移工 警逮2嫌、2嫌在逃

台中市太平區永豐路前天傳出的「烏龍槍擊案」，38歲越南籍楊姓移工當街遭4人追打，民眾看到地上還掉落BB彈，誤以為槍擊案報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦