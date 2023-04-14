購入34噸牛樟木被疑竊取扣10多年 男子告贏林管處領回

有盜伐牛樟木前科的花蓮詹姓男子，將重達34噸牛樟木放在其承租的卓溪鄉國有地，10多年前被相關單位懷疑非法竊取，木材遭查扣由花蓮林管處玉里工作站保管。詹男主張自己合法購入，提告「返還木材」勝訴，今天前往領回；花蓮林管處對判決結果表示遺憾，會堅持保護國有林產物決心，未來查緝時在刑事扣押程序更嚴謹辦理。

花蓮林管處長黃群策表示，全案緣於行政院東部聯合服務中心為執行「花蓮縣卓溪鄉新生段國有土地保安專案小組」，2010年1月間邀集花蓮地檢署、保七總隊第九大隊及花蓮林管處，勘查發現新生段163地號放置大量來源不明牛樟木，林管處緊急受命扣押該批木材。

詹男主張這批牛樟木是他於1997年以現金80萬元向潘姓男子購買，後來放在他承租的國有地上種植牛樟菇，卻被查扣，提出相關購買憑證提起民事告訴，要求花蓮林管處返還木材。

花蓮地方法院前年底一審判決花蓮林管處敗訴，林管處不服上訴花蓮高分院，去年7月29日遭駁回，林管處再上訴高等法院，今年1月又被駁回，全案定讞。詹姓男子今天持林務局開立的領據，到玉里工作站搬回總重約34噸的牛樟木樹頭材18塊及角材66塊。

黃群策表示，牛樟木天然林從1992年就禁伐、2009年暫停標售，查緝當時市面上合法流通的牛樟木甚少，且該批木頭也沒有相關合法來源證明，因此一審雖敗訴，仍積極上訴爭取該批牛樟所有權。

不過，花蓮林管處當時是緊急受命扣押該批木材，沒有相關合法扣押及代保管書面文件，也因該批牛樟木被發現時已是塊狀，無法舉證源於國有林地，證據力較薄弱，而檢方偵查後也未認定是盜伐贓物，詹姓男子又拿出木材出貨單、採運證明等文件，歷審均獲得勝訴。

黃群策說，對此結果覺得遺憾，仍尊重法院判決，但不會動搖林管處保護國有林林產物的決心，會持續查緝盜伐、盜採，在刑事扣押程序上更嚴謹辦理，未來希望逐步建立DNA資料庫，確保森林資源完整性。