討債糾紛鬧烏龍成槍擊案 台中警逮2人送辦

台中市太平區12日下午有民眾報案稱，一家越南小吃店「有槍擊案，甚至搶案」，警方到場發現是討債糾紛，地上散落「玩具子彈」，13日逮捕梁、陳2人，另外有2人在逃追緝中。

台中市太平警分局今天表示，12日下午太平區永豐路發生一起外籍移工糾紛衝突案，因鄰近有金融機構，當時有民眾報案稱「有槍擊案，甚至搶案」，警方啟動快打警力到場，發現未有槍擊或搶案等情事。

警力現場發現1名28歲楊姓越南籍移工全身擦挫傷，腿部有一處割傷，送醫後無生命危險。現場民眾指出，涉案的4名越南籍移工駕駛黑色自小客車逃逸。警方以車追人，13日上午在新仁路某小吃店內查獲涉嫌的梁姓、陳姓逾期居留越南籍男子到案。

初步調查，受傷的楊姓移工因積欠綽號阿武（逃逸中）的移工新台幣30萬元債務，2人相約在附近便利商店見面，當時楊男忽見阿武與3人下車，見苗頭不對、拔腿離去，阿武等4人追至巷內回收廢鐵工廠內，見員警到場時駕車逃逸，楊男在躲藏時不慎遭鐵片割傷左腿送醫。

警方將梁、陳姓2人依涉嫌妨害秩序、傷害罪移送偵辦；另逾期居留部分，移送移民署收容。在逃的阿武等2男，目前已鎖定對象，將儘速查緝到案。