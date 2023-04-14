跆拳道教練施暴男童慘了 新竹市重罰42萬還要公布姓名
新竹市某跆拳道館吳姓女教練日前因不滿意學童練習動作，情緒失控對5名學童施暴毒打，有男童雙臀嚴重挫傷、瘀青，身心靈受創服抗憂鬱藥治療，引發家長怒火。竹市府今天指出，經開會認定該名教練侵害兒童權益情節嚴重，決定開罰42萬元，後續待行政程序完備將公布教練姓名。
新竹市政府社會處指出，該名教練行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款，市府已於4月10日召開專案調查會議，將依兒童及少年福利與權益保障法及新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準規定進行裁罰。
由於該名跆拳道館教練對5名兒童施暴，且造成孩子身心受創，市府認定侵害兒童權益情節嚴重，將處以42萬元罰鍰。市府社會處說明，依照相關流程，目前仍待教練陳述意見，待行政程序完備，將依法公布教練姓名與名稱。
據了解，該名教練所屬的道館已關閉，市府教育處指出，已函報相關單位議處解除該名教練教練證照，等收到中央解除函文將函報全國各縣市，停止該名教練所有教學。
市府教育處指出，目前也啟動專案查核技擊運動訓練館，若違反要點將依規勒令停止營業。也請各校掌握學生參與該道館訓練名單，並清查是否有其他學生疑似被不當管教事宜，請各校依規適時校安通報及輔導關懷，並成立各校及教育處緊急應變平台。
市長高虹安說，市府對於兒童虐待絕不寬貸，新竹市作為全國出生率高的城市之一，市府將保護兒童視為第一要務，呼籲社會大眾重視兒童及少年保護議題，針對受暴男童及其家人，社會處著手心理諮商相關輔導及法律諮詢，期盼協助走出傷害陰影。
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