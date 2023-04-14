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台中男扛瓦斯桶揚言引爆真轉開 警衝上壓制白煙狂噴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子今和王姓女友大吵情緒激動在家開瓦斯揚言引爆，警消獲報到場一度僵持不下，吳肩上還扛著1小桶瓦斯、打火機不停叫囂，喝令「不准靠近喔！」除警方好言相勸，消防也在旁灑水怕引爆，眾人衝上前壓制時吳還真的轉開，頓時瓦斯狂噴場面駭人，逮捕後依公共危險罪送辦。

台中第3分局今中午12點多獲報，表示南區永和街有糾紛，轄區健康派出所包括所長6、7名警員到場，發現吳男（29歲）情緒激動將自己反鎖在房間內，溝通後吳同意下樓表示要開車離去，但肩膀上還扛著1小桶瓦斯，一手還握持著打火機。

警方好言相勸說「我們也有家庭、也有小孩」請他不要為難放下瓦斯，而且街邊鄰居還有老人、小孩，都會被他嚇到，但吳男仍不願配合，先是朝巷另一端走遠，還對警消放話說「不准靠近喔！」

因吳始終抱著瓦斯桶不肯放下，消防員為避免洩漏引發氣爆，拉起水現在周圍不斷灑水確保安全，後來警方試圖趁吳未注意時上前壓制，但他一見警力靠近竟當場扭開瓦斯桶開關，大量白色煙霧瞬間噴灑出來。

員警立刻衝上前壓制吳，其他人則奪下瓦斯桶馬上鎖緊開關，消防也對著眾人不停灑水降溫才未引爆，吳也被依公共危險罪嫌現行犯逮捕。

經警方了解，吳男當時和王女吵架開瓦斯，王女在家中吸入身體不適送醫，警方對峙、壓制過程沒有人員受傷，但全數都被淋成落湯雞。

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吳男肩上扛著瓦斯桶和警消對峙。記者曾健祐／翻攝
吳男肩上扛著瓦斯桶和警消對峙。記者曾健祐／翻攝
吳男見警方上前竟扭開瓦斯桶開關，白色煙霧瞬間噴出，場面駭人。記者曾健祐／翻攝
吳男見警方上前竟扭開瓦斯桶開關，白色煙霧瞬間噴出，場面駭人。記者曾健祐／翻攝

消防員 警察 女友

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