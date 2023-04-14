「地基主天氣熱想喝點涼的」羅東光榮路橋飲料滾滿地

宜蘭1輛載運飲料的貨車從冬山向北開往羅東，下午2時許行經光榮路橋時，疑因未將飲料綁緊，大量飲料罐滾出車內，雙向車道都受到影響，也有車輛因此擦撞，幸無人受傷。羅東分局開羅派出所、羅東鎮公所清潔隊等單位已到場處裡並封鎖路面，目前仍在排除中。

據了解，該貨車載運飲料時疑似未妥善固定，向北開上光榮路橋時飲料從後車廂滾出，灑滿路面並波及對向車道，大量可樂等飲料潑灑，也導致輕微車禍，無人傷亡；肇事貨車留在現場，警方下午2時50分許接獲報案趕往，並通知羅東鎮清潔隊協助處理，將路面封鎖排除狀況，截至3時半仍在排除中。

網友將照片PO上臉書社團，提醒大家經過時千萬小心；有人說是天氣太熱，「地基主想喝點涼的」；有人遺憾沒在現場，「少撿好多飲料」。也有網友表示「載運貨品一定要確實綑綁」，否則發生意外不只荷包失血，更有可能造成人員傷亡。