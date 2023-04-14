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「地基主天氣熱想喝點涼的」羅東光榮路橋飲料滾滿地

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭1輛載運飲料的貨車從冬山向北開往羅東，下午2時許行經光榮路橋時，疑因未將飲料綁緊，大量飲料罐滾出車內，雙向車道都受到影響，也有車輛因此擦撞，幸無人受傷。羅東分局開羅派出所、羅東鎮公所清潔隊等單位已到場處裡並封鎖路面，目前仍在排除中。

據了解，該貨車載運飲料時疑似未妥善固定，向北開上光榮路橋時飲料從後車廂滾出，灑滿路面並波及對向車道，大量可樂等飲料潑灑，也導致輕微車禍，無人傷亡；肇事貨車留在現場，警方下午2時50分許接獲報案趕往，並通知羅東鎮清潔隊協助處理，將路面封鎖排除狀況，截至3時半仍在排除中。

網友將照片PO上臉書社團，提醒大家經過時千萬小心；有人說是天氣太熱，「地基主想喝點涼的」；有人遺憾沒在現場，「少撿好多飲料」。也有網友表示「載運貨品一定要確實綑綁」，否則發生意外不只荷包失血，更有可能造成人員傷亡。

宜蘭月初才發生清潔業者貨車不慎將汙泥潑灑路面，由於太臭被民眾誤認為是豬屎，導致車禍也被環保局開罰的事故，本次事故原因尚待釐清，據了解，如果是因車禍等狀況導致，且飲料污染性較輕，環保局將不會開罰。

宜蘭1輛貨車行經羅東光榮路橋時疑似未將載運飲料綁緊，潑滿路面，甚至波及對向車道。圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」
宜蘭1輛貨車行經羅東光榮路橋時疑似未將載運飲料綁緊，潑滿路面，甚至波及對向車道。圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」

羅東 車禍

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