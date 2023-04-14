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三重某國小水溝傳聲響 打開一看竟有光頭男躲裡面
新北市三重區馬姓男子， 10日當天翻牆進入某國小校園躲進水溝內，近中午中年級學生遊玩聽到水溝蓋底下有聲音，他們趨前一看，赫見馬男躲在裡面，趕緊通報師長報警前來處理。警方到場拉出馬男盤查，但他精神有異答非所問，經衛生所人員評估後強制送醫，通知家屬到醫院協處。
據了解，馬姓男子（36歲）雖未領有身心障礙手冊，但平日神情舉止怪異，經常在新北市三重區某公園遊晃。這個月9日近12時左右，他翻牆進入三重區某國小校園內，被學校人員發現後，馬男旋即離開。
未料，翌日上午他又翻牆進入同一所國小，這次他竟躲在校內一處水溝底下。直到當天近中午時間，有中年級學生在附近嬉戲，聽到水溝內傳來異音趨前一看，赫見裡著光頭全身黝黑的馬男躲在裡面，嚇得學生們趕緊通報師長前來，並報警處理。
警方獲報派員趕抵，經掀開水溝蓋要馬男上來盤查，但馬男答非所問且神情舉止怪異，精神相當不正常，經聯繫救護人員及衛生局人員到場評估後強制送醫，並通知家屬到醫院協助處理。
三重警分局表示，將派員於學校上、放學交通尖峰時段，編排警力於校園門口周邊，實施守望、巡邏及交通整理等勤務，於前開時段外，將持續加強校園周邊巡邏，並注意尚未進入校園落單及在校園周遭徘徊之學童主動表達關懷及協助。
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