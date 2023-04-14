三重某國小水溝傳聲響 打開一看竟有光頭男躲裡面

新北市三重區馬姓男子， 10日當天翻牆進入某國小校園躲進水溝內，近中午中年級學生遊玩聽到水溝蓋底下有聲音，他們趨前一看，赫見馬男躲在裡面，趕緊通報師長報警前來處理。警方到場拉出馬男盤查，但他精神有異答非所問，經衛生所人員評估後強制送醫，通知家屬到醫院協處。

據了解，馬姓男子（36歲）雖未領有身心障礙手冊，但平日神情舉止怪異，經常在新北市三重區某公園遊晃。這個月9日近12時左右，他翻牆進入三重區某國小校園內，被學校人員發現後，馬男旋即離開。

未料，翌日上午他又翻牆進入同一所國小，這次他竟躲在校內一處水溝底下。直到當天近中午時間，有中年級學生在附近嬉戲，聽到水溝內傳來異音趨前一看，赫見裡著光頭全身黝黑的馬男躲在裡面，嚇得學生們趕緊通報師長前來，並報警處理。

警方獲報派員趕抵，經掀開水溝蓋要馬男上來盤查，但馬男答非所問且神情舉止怪異，精神相當不正常，經聯繫救護人員及衛生局人員到場評估後強制送醫，並通知家屬到醫院協助處理。