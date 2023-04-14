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影／國1高雄路段3大車追撞 車頭凹陷變形駕駛一度受困

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午發生3輛大車追撞事故，造成中間車道遭占用，後方車流回堵逾6公里；整起事故僅一駕駛撞擊後受困，消防將人救出，送醫無大礙，所有肇事駕駛都無酒駕，車禍也在接近中午時排除，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午10時55分，45歲陳姓男子駕駛大貨車，行經國一南下366公里處高雄九如路段，疑因未保持車距，撞上前方46歲許姓男子駕駛的貨車，許男車輛遭撞後，又推撞前方28歲吳姓男子車輛。

陳男因撞擊，導致車頭凹陷扭曲，人被困在駕駛座，四肢擦傷，意識清楚，消防獲報後，派員將人救出，送醫治療無生命危險。初步了解，這起車禍，肇事的陳男、許男及吳男都無酒駕情事，詳細事故原因仍待釐清。

另這起事故造成國道中線車道占用，一度讓後方車流回堵逾6公里，車禍直到11時56分才排除。

國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故，其中有一名駕駛受困。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故，其中有一名駕駛受困。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故，其中有一名駕駛受困。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故，其中有一名駕駛受困。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故，其中有一名駕駛受困。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故，其中有一名駕駛受困。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南下366公里處高雄九如路段，今天上午傳出聯結車與大貨車追撞事故。記者陳弘逸／翻攝

車禍 國道

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