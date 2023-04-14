台南退休高階警官疑心肌梗塞 出遊越南傳不幸

已退休的前台南市警察局督察「海伯」蔡長海，9日與昔日同僚前往越南旅遊，12日下午在當地著名景點下龍灣，疑似心肌梗塞猝死，消息傳出後，老同事說，前些日子不是才見面，怎麼說走就走，很捨不得。

現年76歲的蔡長海，曾任台南市警四分局長、主任秘書等職，縣市合併後擔任市警局督察後退休。據指出，他與昔日同僚一同前往越南旅遊，原定昨天返台，未料，返台前夕在下龍灣，身體不適倒地，經送醫後不治。

消息傳出後，領隊立即通知子女，今天搭機趕往越南，前往當地處理後事。老同事直說，人生無常，前幾天才剛見面而已。同僚說，「海伯」為人敦厚，沒有架子，與同事相處融洽。