特斯拉撞飛2騎士車頭全毀 駕駛輕傷稱一時恍神才肇事

黃姓男子今早駕駛特斯拉車輛，途經台北市中山區民族東路，失控衝撞前方2名機車騎士，及路旁施工護欄，導致騎士骨折受傷，黃男車輛車頭也幾乎全毀，警方介入排除酒駕因素，黃男則供稱因一時恍神肇事。

警方調查，36歲黃男上午11時駕車沿民族東路東往西方向行駛，突然衝撞右前方機車騎士，60歲李姓女子和68歲尤姓男子，最後撞上路旁施工護欄停止，撞擊力道巨大，黃男車輛車頭幾乎全毀。

救護人員到場發現，李女腿部骨折，尤男手腳擦挫傷、頭部撕裂傷，黃男則手部受擦傷，皆送往馬偕醫院治療。