彰化農園電燈不亮...電線不見了 警以車追人逮捕30歲竊嫌

彰化縣30歲林姓男子連續偷竊偏鄉農園電線，受害農民要抽水或電照菊花才發現電線不翼而飛，警方調閱監視器影像清查並鎖定林男涉嫌重大，持搜索票和拘票敲門叫醒睡夢中的他，詢問後移送偵辦，地檢署向彰化地方法院聲押獲准。

據了解，彰化縣北斗地區近日一連發生3起農園電線失竊案，警方據報調閱路口監視畫面，發現有一輛小貨車和重機的駕駛人涉有重嫌，循線查出是林姓男子，即報請檢察官指揮偵辦。

北斗警分局指派員警全天候跟監、蒐證，本（4）月12日清晨趁林男熟睡時，持法官核發的搜索票及檢察官核發的拘票進敲門進屋，林男睡眼惺忪，看見員警進入，保持沈默和配合調查，員警在他的住處搜出作案時所穿的黑色連帽外套、藍色拖鞋和作案工具等犯案證物，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。