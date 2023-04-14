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影／驚悚！吊掛鋼梁脫勾 中和工人雙腳遭墜下H型鋼砸碎

聯合報／ 記者王長鼎張曼蘋／新北即時報導

新北市中和區一處工地前天發生工安意外，吊車進行吊掛鋼梁時，疑似鋼索斷裂脫勾，工人蘇姓男子雙腳慘遭H型鋼砸碎，為開放性骨折，經警方協助救護人員送醫後無生命危險。

新北市中和警分局本月12日上午10時許接獲報案，中和區員山路611巷內一處工地，發生工安意外，員警及消防局救護人員迅速趕抵到場，經查發現蘇姓男子（57歲）指揮吊車駕駛黃姓男子（43歲）進行吊掛鋼梁時，疑似鋼索斷裂脫勾，導致蘇男雙腳慘遭掉落的H型鋼砸中。

救護員發現蘇男右腳大腿處及左腳腳踝處，均有開放性粉碎骨折，緊急送往板橋亞東醫院開刀，無生命危險。警方依規定通報新北市政府勞檢處，並依過失傷害罪嫌將吊車駕駛黃男依法送辦。

新北市勞檢處表示，目前已要求施工單位停工，初步將朝是否有人為過失方向調查，包括鋼梁為何從吊具中滑脫、吊掛下方為何未保持人員淨空等。若確認違反職業安全衛生法規定，最高可處30萬元罰鍰。

新北市勞工局表示，勞檢處12日接獲通報，中和區員山路的建案工地發生人員遭鋼梁壓傷，初步了解，事發當天上午約10點，蘇姓工人在現場吊掛鋼梁，過程中因鋼梁從吊具中滑脫，造成1.7噸重的鋼梁掉落並壓中蘇男雙腿，緊急送往板橋亞東醫院急救，目前仍持續治療中。

勞檢處表示，調查同時將協助蘇男辦理職災慰助，同時轉送個資勞工保險局協處，目前現場持續停工中等待調查，尚未復工。

工務局表示，該案原預計要蓋1棟地上11層、地下2層的建築物，共49戶，有關工地未做妥安全防範措施導致工安意外，違反建築法第63、89條規定，已要求工地立即停工，後續建商須提出復工計畫書，並經審核通過後才能復工。

新北市中和區員山路一處工地本月12日進行吊掛鋼梁時疑似鋼索斷裂脫勾，工人蘇姓男子雙腳慘遭H型鋼砸碎，開放性骨折，送醫後無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區員山路一處工地本月12日進行吊掛鋼梁時疑似鋼索斷裂脫勾，工人蘇姓男子雙腳慘遭H型鋼砸碎，開放性骨折，送醫後無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區員山路一處工地本月12日進行吊掛鋼梁時疑似鋼索斷裂脫勾，工人蘇姓男子雙腳慘遭H型鋼砸碎，開放性骨折，送醫後無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區員山路一處工地本月12日進行吊掛鋼梁時疑似鋼索斷裂脫勾，工人蘇姓男子雙腳慘遭H型鋼砸碎，開放性骨折，送醫後無生命危險。記者王長鼎／翻攝

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