見貨運行內沒人 他扳開玻璃門...80秒不到得手5萬6
新北市三重區一家貨運行，9日下午被竊賊闖空門，短短不到80秒被偷走5萬6000元，當晚被害人返回發現貨運行被人翻箱倒櫃，自行調閱店內監視器畫面，赫見是被賊人所偷氣的報警，當晚循線通知竊賊到案說明，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
經調查，丁姓男子（41歲）有多項前科，目前無業的他，於這個月9日下午3時許，騎車經過新北市三重區中正南路一家貨運行，他見貨運行內沒人在先把機車停妥，隨後站在店外玻璃門前窺探，確定真的沒人在店內，回到機車拿出一把螺絲起返回，旋即撬開玻璃門入內翻箱倒櫃偷東西。
短短80秒不到，丁男既偷走現金5萬6000元，旋即快步走出貨運行外騎車逃逸。案經被害人返回發現貨運行內櫃子、物品被翻倒一地，放錢的抽屜鎖頭遭人破壞，直覺是遇到竊賊，自行調閱監視器畫面查看，果然被闖空門氣得報警。
警方獲報派員趕抵，檢視貨運行內監視器畫面、調閱沿線路口監視器以車追人，鎖定丁男涉嫌，於當天晚上10時許循線通知他到案說明，偵詢時他坦承闖入貨運行內偷錢，但辯稱沒偷到5萬6千元，而是偷了幾千元，警詢後依竊盜罪嫌將丁男函送法辦。
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