影／桃園2歲童害怕到幼兒園 家長扮柯南驚見孩子成人肉拖把

桃園市議員黃瓊慧等多位民進黨議員今天上午指出，接到家長投訴幼兒遭教保員集體羞辱霸凌，將孩子當人肉拖把，惡意拿課本夾幼兒頭部，尿布套幼兒頭部，造成幼兒身心靈重大創傷。

黃瓊慧3月27日也開記者會，指出另一家桃園托嬰中心涉虐童，幼兒遭悶口鼻，當時社會局回應，已對2名不當照顧人員裁罰共18萬元，並公布姓名，限制不得再擔任托育人員，個案托嬰中心也被以管理不當將裁罰20萬元；如今再爆受虐案，黃瓊慧痛批張善政市長強調的「兒虐零容忍」在哪裡？

黃瓊慧說，受虐幼童的家長好幾次向市府投訴希望得到協助，市府調查讓家長覺得消極，心寒下決定向訴諸社會和沈痛控訴。

黃瓊慧指出，幼兒受虐案能被發現，是幼兒的爸爸今年2月察覺2歲多兒子突然哭喊不要上課，好幾天都哭，送他上幼兒園的路上也哭，幫他換尿布露出害怕的表情，晚上睡覺會驚醒、說夢話不想出家門，覺得有異狀，於是求助教育局調查。但是教育局冷回已經要求園方提供，要家長自己到幼兒園看畫面，結果被幼兒園刁難「報案才能看」，於是向警方報案，並自己扮「柯南」抽絲剝繭。

幼兒父親激動說，監視器影片出現教保員處理小朋友尿褲子方法，竟是抱起來當成人肉拖把「拖地」，尿布溼了更換前拿尿布套小孩頭。還有小孩上課時手指著繪本，就被教保員用繪本夾頭。「我看完情緒大到受不了」家長哽咽說不知道要花多少時間才能幫小孩走出陰影。黃瓊慧和其他聲援的議員李宗豪、王珮毓、黃崇真、許家睿痛批教育局處理不當，第一時間沒正視和積極處理問題。

桃園市教育局表示，對幼兒園不當對待幼生一案深感遺憾及抱歉。對家長反映陳情未獲積極協助，教育局將會同政風單位調查，若有不法會按法規處理，另未積協助部分送考績會考核，再次向家長致歉。

教育局指出，已於3月8日行文幼兒園要求說明，24日派員到場查察，經查教保服務人員不當對待幼兒屬實，31日召開教保人員違法事件調查處理審查小組會議，審查小組也認定不當對待屬實，因此移送認定委員會召開會議審議。委員會下周開會，該教保員如違反教保服務人員條例第33條「不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為」，罰鍰幼兒園和教保員，同時認定該員1至4年或終身不得於幼兒園服務。

教育局表示，該名教保員目前已調離現職，教育局也要求幼兒園檢討改善並派員督導該園，加強教職員正向管教與輔導幼兒的相關專業知能，後續將加強不定期稽查。全案也通報社會局依兒童及少年福利與權益保障法97條「任何人對於兒童及少年不得有下列行為： 一、遺棄。 二、身心虐待。 三、利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為」，可裁罰6萬元以上60萬元以下罰鍰並公布行為人姓名；教育局會安排輔導員對該生心理輔導；並持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。