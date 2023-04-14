屏東恆春民宿包棟變成詐騙機房 19名詐欺犯遭起訴

屏東一詐騙集團為掩人耳目，相中恆春一間民宿自去年底改成機房行詐，遭警方於今年2月破獲，現場查扣平板、筆記型電腦等犯案工具，現場連同民宿業者共逮補20人，其中19人被地院裁准羈押，檢方於近日偵結，依詐欺等罪嫌起訴19名涉案人。

警方日前接獲線報，指屏東縣恆春鎮某處民宿疑有詐欺集團進駐，攻堅查獲許姓主嫌等19名詐欺犯，檢方依詐欺等罪嫌起訴。圖／刑事警察局提供

警方指出，22歲許姓主嫌夥同18名年紀約2、30歲左右年輕人，共19人組成詐騙集團，為藏匿犯行相中恆春鎮上一間民宿，以包棟的方式經營機房，自去年底以「假檢警」方式行騙。

檢方指出，該集團冒充中國通信管理局、公安及檢察官等，向被害人誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責，需將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管等方式施用詐術，超過20名中國籍人士受騙匯款，得手後再由詐欺車手提領，掩飾贓款的來源及去向。

承辦檢察官於偵查期間，透過刑事警察局兩岸科，寄發「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」聯絡函，與中國公安局合作，協助製作白姓中國籍受害者等7名被害人筆錄，並釐清該詐團的犯罪模式、角色分工後，依詐欺等罪嫌起訴19名涉案人。