影／未戴安全帽阿伯誤上國道鬼切 路過駕駛驚呼危險

昨晚9時許，國道1號南向64公里桃園平鎮路段，有名83歲的謝姓老翁騎乘電動自行車誤闖國道，且過程中未配戴安全帽並於車道蛇行相當危險，警方獲報後於15分鐘內排除狀況，並依道路交通管理處罰條例第33條第4項電動自行車誤上高速公路，處3000元以上6000元以下罰鍰。

昨晚有民眾報案表示，有電動車騎士誤闖國道，期間謝翁從中線蛇行至內車道最後再切到外車道，更未配戴安全帽，危險誇張行徑全都被民眾行車記錄器拍下，更直呼「危險餒，要報警啦，阿伯」。

據了解，謝翁昨欲返平鎮住家因不熟悉路況誤從中壢交流道騎上國道1號，沿途搖晃行駛中線車道，遭多部車輛驚恐閃避，警方於國道1號南向64.7公里外側路肩發現該部電動車，且謝翁在外側路肩往前行走立即攔住，見謝翁左腳有擦挫傷、年事已高體力不支，立即通知救護車送往中壢天晟醫院診療，並聯絡家屬到院關切。

警方於報案後迅速於15分鐘內排除此狀況，依道路交通管理處罰條例第33條第4項電動自行車誤上高速公路，處3000元以上6000元以下罰鍰 ，並再三叮嚀高速公路危險，要注意避免誤闖。