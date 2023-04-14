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生日6碼當密碼 男大生提款卡失竊小偷一猜就中領光光
高雄一名陳姓男大生將出生年月日設定為提款卡密碼，6天前將皮夾放在機車置物箱，在鳳山區遭竊賊偷走，直到手機跳出現金遭提領的訊息，才知遭盜領4700元，連同皮夾現金2000元，共損失6700元；警方6天後逮到陳姓竊賊，但錢已光花。
不少人會將出生年月日當提款卡密碼，但小心遭竊，恐荷包受損；高雄21歲的陳姓男大生認為出生年月日好記，因此將生日6碼設定為提款卡密碼，本月6日將皮夾放在機車置物箱中，機車停放在高雄鳳山區文衡路找友人歡聚。
陳男結束和朋友聚餐後，騎車返家途中，手機突然跳出現金提領通知訊息，驚覺不對，連忙停車檢查車箱內皮夾，發現皮夾中的現金2000元遭竊，連帶提款卡也失蹤，經查證後，遭人盜領4700元，共損失6700元。
陳男報警後，警方擴大調閱監視器，以車追人，查出是43歲陳姓男子涉案，12日晚上8時許通知他到案說明。
陳坦承因工作不穩，缺錢花用，看見路旁停放多部機車才動起歪腦筋，因被害人機車坐墊未關緊，才下手行竊，當時拿了提款卡，嘗試用被害人的出生年月日當密碼提款，結果一猜就中，成功盜領現金，得手的6700元已花光；警方詢後，依竊盜罪將陳男移送偵辦。
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