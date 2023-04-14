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戶頭被凍結？台中阿嬤急領63萬 警方、郵局聯手阻詐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名7旬老婦人日前接獲自稱檢察官詐騙電話，誤以為遭冒用身分致帳戶遭凍結，擔心無法領錢，急奔郵局按照對方指示，提領63萬元準備面交，所幸機警行員及時通報與員警一起突破阿嬤心防，成功保住財產。

台中市警局烏日分局龍津派出所警員侯湘岳說，他接獲龍津郵局蔡姓行員通報，一名老婦急著領出63萬元，經多次關懷提問，老婦人先說是要領錢給兒子使用，但不肯給其子電話，強調「這不是詐騙」，不用打電話問。

員警見老婦人神情緊張，直接向老婦人說，這是典型的「假檢警」詐騙技倆與手法。他耐心解說，假冒健保局、醫療院所、中華電信、金融機構等單位，以冒領健保補助、催繳電話費或遭冒用身分開戶起頭，再由假冒的檢警人員出面，聲稱被害人涉嫌刑案必須監管帳戶，老婦人才恍然大悟，驚覺被騙。

老婦人表示，因擔心帳戶遭凍結，急著將帳戶內所有款項全部領出，對於向員警謊稱係借錢給兒子用，感到不好意思，感謝員警及行員及時攔阻，避免血汗錢被詐騙集團騙走。

烏日警分局長尤啓南表示，傳統的假檢警詐騙手法，歹徒多半於白天家中青壯年外出工作之時，利用長者不諳法律程序，營造詐騙情境致被害人恐慌在無法向子女求證下進而交付款項受害。警察或司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提(匯)款，也要特別提醒家中長者若接到電話中提及「涉案」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，請保持冷靜並再三向165反詐騙諮詢專線查證，以免慘遭詐騙。

台中警方與郵局聯手，成功阻止老婦人遭詐騙，保住老婦人63萬元存款。圖／警方提供
台中警方與郵局聯手，成功阻止老婦人遭詐騙，保住老婦人63萬元存款。圖／警方提供

詐騙集團

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