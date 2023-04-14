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行人地獄？台南公車長按喇叭3聲「逼」行人跑步過斑馬線 網怒了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

有民眾在翻轉大台南交通違規2.0粉專上傳一段影片，4月13日 上午7點24分，在台南市北區公園北路口有行人正常走班馬線要穿越馬路，一輛大台南公車雖有停下來，但卻連按喇叭，行人聽到喇叭聲拔腿用小跑步通過馬路，網友感嘆這就是台灣行人的悲哀，「如果連大眾運輸都不懂得優先禮讓行人，難怪台灣被稱為行人地獄」。

對此，台南市交通局回應說，公車落實「路口停讓」和「禮讓行人」已列為宣導和稽查的重點，本案公運處已立案調查，如有缺失將照章處罰；若查證公車有逼迫行人行為，將列入有責案件一次，列入評鑑，可扣客運公司補助款，也將請公司加強教育訓練，作為案例向所有司機宣導。

民眾上傳影片約15秒，當時行人方向是綠燈可以通行，該輛公車要右轉，看到行人雖有減速停下，但卻長按3聲喇叭，行人原本是正常行走，聽到公車按喇叭後，提著行李用跑步通過班馬線，公車才右轉駛離。

有網友說，「人家好好在走路也用巴（叭）的，如果遇到坐輪椅的不就刷卡」；還有人諷刺說「原來可以這樣催行人快走，學起來」；也有為司機緩頰說「不一定是催行人快走，可能只是在示意行人」，但有人說「只要叭一聲就夠了」，「叭3聲是罵人的喇叭」。

公車司機行為引發熱烈討論，有人認為按喇叭是提醒，但多數人認為是催促、逼迫行人，有違禮讓行人精神，也有 人抱怨曾遇到公車違規停在車道上、被公車切車逼車等，希望公車駕駛素質要提昇。

交通局表示，會調閱監視畫面釐清，初步看起來公車駕駛有停下來禮讓行人，但按鳴喇叭的行為確有模糊空間，未禮讓行人開罰部分會由警方認定，但個別行為也是影響整體大台南公車形象，會要求客運公司加強司機的教育宣導，打造友善行人的交通環境。

民眾投訴大台南公車在行經路口遇行人行走在斑馬線上，卻鳴按喇叭催促行人通過。圖／翻攝自翻轉大台南交通違規2.0粉專
民眾投訴大台南公車在行經路口遇行人行走在斑馬線上，卻鳴按喇叭催促行人通過。圖／翻攝自翻轉大台南交通違規2.0粉專

台南 交通違規

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