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高雄大貨車追撞大貨車 後車引擎蓋脫落 司機腿夾傷送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

駕駛大貨車的林姓男子今天上午7時39分許，從高屏大橋下橋，欲左轉河堤一路，見前方車流量大，減速慢行，後方駕駛大貨車的陳姓男子煞車不及，當場追撞，陳的車子引擎蓋脫落，擋風玻璃碎裂，腿遭夾傷，幸送醫無大礙。

高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝

林園警分局警方調查，29歲的林姓男子今天上午7時39分許，駕駛大貨車從高屏大橋下橋，在鳳屏二路口，欲左轉河堤一路，見前方車流量大，於是減速慢行；後方駕駛大貨車的陳姓男子疑未保持安全距離，未及時反應，煞車不及，當場從後方追撞林的大貨車。

由於猛烈撞擊，陳的大貨車當場車頭引擎蓋脫落，擋風玻璃碎裂，陳的雙腳被夾在稍微凹陷的車體中，動彈不得。

警消獲報趕抵，消防救護人員將受困在駕駛座上的陳男救出送醫，所幸無大礙；警方事後先對林施以酒測，林無酒駕行為，將釐清肇事責任。

高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車疑未保持安全距離，導致追撞前車，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車疑未保持安全距離，導致追撞前車，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。圖／翻攝臉書社團「我是大樹人」
高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。圖／翻攝臉書社團「我是大樹人」

擋風玻璃

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