高雄大貨車追撞大貨車 後車引擎蓋脫落 司機腿夾傷送醫

駕駛大貨車的林姓男子今天上午7時39分許，從高屏大橋下橋，欲左轉河堤一路，見前方車流量大，減速慢行，後方駕駛大貨車的陳姓男子煞車不及，當場追撞，陳的車子引擎蓋脫落，擋風玻璃碎裂，腿遭夾傷，幸送醫無大礙。

高雄林園區今天上午7時39分許，發生大貨車追撞大貨車車禍，後車引擎蓋脫落，駕駛腿遭夾傷送醫無大礙。記者石秀華／翻攝

林園警分局警方調查，29歲的林姓男子今天上午7時39分許，駕駛大貨車從高屏大橋下橋，在鳳屏二路口，欲左轉河堤一路，見前方車流量大，於是減速慢行；後方駕駛大貨車的陳姓男子疑未保持安全距離，未及時反應，煞車不及，當場從後方追撞林的大貨車。

由於猛烈撞擊，陳的大貨車當場車頭引擎蓋脫落，擋風玻璃碎裂，陳的雙腳被夾在稍微凹陷的車體中，動彈不得。