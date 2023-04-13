竹市跆拳道教練痛扁學童「臀瘀青心受創」 悲慘下場曝光

新竹市政府今天表示，東區某跆拳道館教練涉不當管教造成學童臀部瘀青等，將依違反兒童及少年福利與權益保障法開罰，可處這名教練6萬元以上60萬元以下罰鍰，並可公布姓名。

新竹市某跆拳道館女性教練遭控對道館內的學童管教失當，受傷學童的家長3月31日在臉書（Facebook）社群「新竹人大小事」發文指稱這名女教練涉對孩子動手，且造成孩子臀部瘀青未消，學童心靈、情緒嚴重受創，但道館未對女教練有所處置。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，10日召開專案調查會議後，將依違反兒童及少年福利與權益保障法處這名女教練新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並可公布姓名或名稱，相關處分會盡快完成。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，已停止這名教練所有教學活動，同時函報相關單位議處解除這名教練的教練證照，待收到中央的解除證照函文後，將函報各縣市，禁止這名教練所有教學。

施淑婷指出，竹市府也依管理查核體育場館業實施要點以及技擊運動訓練館設置與輔導要點進行稽查作業，若違反要點，會依規勒令場館停止營業。

她說，在學校部份，竹市府也掌握竹市各級學校學生參與此館訓練的名單，並清查是否有其他學生疑遭不當管教事宜。

施淑婷表示，目前請各校依規適時校安通報及輔導關懷，並成立各校及教育處緊急應變平台，竹市府捍衛兒少權益，對於兒虐案件絕不姑息。