國道3號新竹香山段傳車禍 大貨車與3小車連環撞釀2傷

國道3號新竹市香山路段、南下114.8公里今晚發生1起連環撞事故，消防局獲報到場發現為1輛大貨車與3輛自小客車在外側車道與路肩碰撞，所幸無人受困車內，緊急救援2名患者送醫救治，皆為輕傷。車禍詳細原因由國道警方調查釐清中。

新竹市消防局今天晚上6點19分接獲報案，表示國道3號新竹市香山路段發生多車碰撞事故，消防局派出朝山分隊人車到場救護與警戒，火速抵達國道3號的車禍現場。

消防人員到場確認，現場為3輛自小客車與1輛大貨車事故，疑似4車連環撞停在外側車道與路肩處等待救援，有自小客車車尾遭受嚴重撞擊，幾乎被撞爛，車道路面也可見車損零件四散，一片狼籍。由於適逢下班時間，該起車禍也造成後方車流回堵。