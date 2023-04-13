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MLB／拚首安！張育成預告再先發 守備位置從二壘換成游擊

又有小黃司機受害！台北醉漢搭車搶手機、狂毆畫面曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

北市今天上午發生1名乘客搭計程車出手毆打司機事件，台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，該名乘客疑似喝醉，先是搶奪司機手機，又不斷出手毆打，造成司機非常大的驚嚇，目前情緒仍處於極度不安與害怕，將前往驗傷，並對該名乘客提出告訴。

李威爾表示，1名乘客今早約6點多於台北市敦化南路跟忠孝東路搭車，疑似因為喝醉，上車不久就不斷更改目的地，原先說要到內湖，一下又說要到北投，開一段時間又說要返回原搭乘地點，過程中更詢問司機有沒有攜帶武器。

李威爾指出，司機發現該名乘客疑似喝醉，便禮貌性詢問對方要不要叫另一台車，對方原本答應，沒想到又突然搶奪司機的手機、並不斷毆打。司機找機會趕緊拿另一支手機報警，警方到場後，司機原希望對方賠償損失就好，但對方不願意，晚間將前往驗傷提告

李威爾表示，被毆打司機受到非常大的驚嚇，目前情緒仍處於極度不安與害怕，工會已向被毆打司機說明後續處理的程序與方式，將對該名乘客提出告訴，呼籲政府相關單位應認真思考如何保護計程車司機的人身安全，避免類似事件一再發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市1名乘客今天上午搭乘計程車時無預警毆打司機。圖／台北市計程車工會提供
台北市1名乘客今天上午搭乘計程車時無預警毆打司機。圖／台北市計程車工會提供

計程車 北市 提告

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