又有小黃司機受害！台北醉漢搭車搶手機、狂毆畫面曝光
台北市今天上午發生1名乘客搭計程車出手毆打司機事件，台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，該名乘客疑似喝醉，先是搶奪司機手機，又不斷出手毆打，造成司機非常大的驚嚇，目前情緒仍處於極度不安與害怕，將前往驗傷，並對該名乘客提出告訴。
李威爾表示，1名乘客今早約6點多於台北市敦化南路跟忠孝東路搭車，疑似因為喝醉，上車不久就不斷更改目的地，原先說要到內湖，一下又說要到北投，開一段時間又說要返回原搭乘地點，過程中更詢問司機有沒有攜帶武器。
李威爾指出，司機發現該名乘客疑似喝醉，便禮貌性詢問對方要不要叫另一台車，對方原本答應，沒想到又突然搶奪司機的手機、並不斷毆打。司機找機會趕緊拿另一支手機報警，警方到場後，司機原希望對方賠償損失就好，但對方不願意，晚間將前往驗傷提告。
李威爾表示，被毆打司機受到非常大的驚嚇，目前情緒仍處於極度不安與害怕，工會已向被毆打司機說明後續處理的程序與方式，將對該名乘客提出告訴，呼籲政府相關單位應認真思考如何保護計程車司機的人身安全，避免類似事件一再發生。
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