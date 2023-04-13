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霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

彰化縣139縣道又車禍 機車騎士疑過彎不慎撞電桿卡護欄

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣139縣道又發生車禍，今天下午5點多20歲張姓騎士騎機車行經彰化市139線9.8公里處，疑似過彎不慎，撞上電線桿，卡在護欄，經警消救援送醫救治，139線經常發生車禍，警方也呼籲駕駛行經時減速行駛，以免危險。

這名機車騎士是今天下午5點11點騎機車行經139線9.8公里處，撞上電線桿，消防隊出動救援，發現騎士人車都卡在護欄動彈不得，只得以機具破壞車體及護欄，才把騎士拉出送醫急救，張男意識清楚，但受傷骨折

上個月也有一名19歲機車騎士在139縣道大彰路6.8K處發生撞電線桿車禍，機車也被夾在電桿和邊坡中間，騎士噴飛在一旁工寮上方鐵皮，幸未摔落3公尺深的邊坡，但也受傷骨折。

以往139縣道經常有重機族飆車，因此警方加強固定與移動式測速取締，並把部分危險彎道路段的測速限速從50降到40公里，去年139 縣道共取締1萬8886件超速等違規案件，警方呼籲民眾行經減速，尤其彎道路段更危險，應小心駕駛。

彰化縣139縣道今天下午5點多一名機車騎士行經9.8公里處，疑似過彎不慎，撞上電線桿，卡在護欄，消防隊出動救援。圖 ／民眾提供
彰化縣139縣道今天下午5點多一名機車騎士行經9.8公里處，疑似過彎不慎，撞上電線桿，卡在護欄，消防隊出動救援。圖 ／民眾提供
彰化縣139縣道今天下午5點多一名機車騎士行經9.8公里處，疑似過彎不慎，撞上電線桿，卡在護欄，消防隊出動救援。圖 ／民眾提供
彰化縣139縣道今天下午5點多一名機車騎士行經9.8公里處，疑似過彎不慎，撞上電線桿，卡在護欄，消防隊出動救援。圖 ／民眾提供

車禍 骨折

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