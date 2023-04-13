彰化縣139縣道又車禍 機車騎士疑過彎不慎撞電桿卡護欄

彰化縣139縣道又發生車禍，今天下午5點多20歲張姓騎士騎機車行經彰化市139線9.8公里處，疑似過彎不慎，撞上電線桿，卡在護欄，經警消救援送醫救治，139線經常發生車禍，警方也呼籲駕駛行經時減速行駛，以免危險。

這名機車騎士是今天下午5點11點騎機車行經139線9.8公里處，撞上電線桿，消防隊出動救援，發現騎士人車都卡在護欄動彈不得，只得以機具破壞車體及護欄，才把騎士拉出送醫急救，張男意識清楚，但受傷骨折。

上個月也有一名19歲機車騎士在139縣道大彰路6.8K處發生撞電線桿車禍，機車也被夾在電桿和邊坡中間，騎士噴飛在一旁工寮上方鐵皮，幸未摔落3公尺深的邊坡，但也受傷骨折。