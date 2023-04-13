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遭通緝14年 涉貪前刑事小隊長嘉義市落網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

新北市前三重分局刑事小隊長陳聖致被控涉嫌向建設公司董事長索賄金錢未遂，被判刑6年6個月，因未到案執行，2009年遭通緝，今天被嘉義市警方查獲，移送嘉義地檢發監執行。

嘉市警局第一分局表示，日前據報有名通緝犯藏匿在嘉義市大雅路，今天依據線報查緝，經查閱身分資料，發現遭通緝的陳聖致前任職於還未改制的台北縣三重分局，擔任偵查隊刑事小隊長。

警方表示，57歲的陳男於2005年擔任三重分局小隊長參與偵辦某建設公司林姓董事長遭人持槍恐嚇案時，涉嫌藉機以購車為由索賄180萬元未遂，陳男被依貪污治罪條例公務員藉勢勒索財物判處有期徒刑6年6個月，陳男並未到案執行，2009年3月19日遭通緝。

據了解，陳男隱姓埋名14年，四處到各縣市工地打工賺取生活費，每隔一段時間，就換工地工作。

警方今天將陳男移送嘉義地檢署，確認身分後送往嘉義監獄執行。

嘉義市警方查獲通緝犯竟然是之前刑事小隊長。圖／警方提供
嘉義市警方查獲通緝犯竟然是之前刑事小隊長。圖／警方提供

嘉義 通緝 貪污 警察

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