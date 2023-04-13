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前刑事小隊長索賄判刑逃亡14年 遭嘉市警方查獲

中央社／ 嘉義市13日電

新北市改制前的三重分局刑事小隊長陳聖致被控向建設董事長索賄金錢未遂，遭判6年6個月徒刑，因未到案執行，自98年遭通緝，今天被嘉義市警方查獲，移送嘉檢發監執行。

嘉義市警察局第一分局表示，日前據報有一名通緝犯藏匿在嘉義市大雅路二段一帶，今天前往埋伏，並在一處租屋查獲通緝犯陳聖致，查閱身分資料，發現陳聖致遭通緝前任職於還未改制的台北縣三重分局，擔任偵查隊刑事小隊長。

警方指出，現年57歲的陳男於94年4月間擔任三重分局偵查隊小隊長參與偵辦建設公司林姓董事長遭人持槍恐嚇案時，藉機向董事長以購車為由索賄新台幣180萬元未遂，陳男最後被依貪污治罪條例公務員藉勢勒索財物判處有期徒刑6年6個月，不過，陳男並未到案執行，自98年3月19日遭通緝至今。

警方說，陳男隱姓埋名14年，四處到各縣市工地打工賺取生活費，而且每隔一段時間，就換工地工作，避免引起注意；陳男今天被查緝時都很配合。

警方今天將陳男移送嘉義地檢署，由執行檢察官確認身分後送往嘉義監獄執行。

通緝 嘉義

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