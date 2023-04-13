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影／日籍帆船迷航困嘉義外海 海巡冒8級陣風大浪救人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義外海昨晚浪高風大，在一片漆黑中，有一艘失去動力的紅白色日籍帆船，無助地在海上漂泊，船長半澤透眼神充滿疲憊，他已迷航2天沒睡覺，糧食也所剩無幾，就在絕望之際，布袋海巡隊不顧8級陣風，駕駛巡防艇到他面前，將他連船帶人拖回岸邊。

布袋海巡隊副隊長陳立勳說，昨晚8點多接獲海巡署第五巡防區指揮部通報，有艘日本籍帆船「RIOLAM II」在白水湖西方13浬處漂泊，當時海象不佳，風力5至6級、陣風8級、浪高2至3公尺，考量人命至上，仍派遣巡防艇出勤救援，救出1名日籍船長半澤透。

半澤透說，前天從桃園竹園漁港出發南下，原本預計進布袋遊艇港短暫修整，再接續前往安平遊艇港，但航經嘉義外海時，主機突然故障動力不足，因風力強勁、海象不佳，再加上天色昏暗、水文不熟，無法靠自身動力從外海切至岸際，已在海上迷航2天都沒睡覺。

布袋海巡隊表示，擔心「RIOLAM II」帆船有安全疑慮，便將帆船拖回布袋商港停泊；半澤透獨自航行，出港後又遇海象轉差，神情顯得十分疲憊，且船上飲用水與食物僅剩不多，在他上岸後，立即提供麵包和礦泉水充飢。

半澤透出發前，海巡人員除了關心他的身體狀況，也詢問是否需要前往本地超市補充航行必需品；半澤透客氣表達謝意，台灣海巡人員非常親切、友善，十分感謝台灣海巡單位協助，歷經2天漂流終於登陸。

海巡署提醒，海象瞬息萬變，出海前應留意中央氣象局預報資料，落實各項航前檢查，降低海上故障機率及遇難風險，如有事故發生或需要海巡人員服務，可撥打海巡118報案電話或透過船上VHFCh16頻道通報，海巡單位將立即前往處理。

日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，布袋海巡隊不顧8級陣風捨身救人。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，布袋海巡隊不顧8級陣風捨身救人。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，布袋海巡隊不顧8級陣風捨身救人。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，布袋海巡隊不顧8級陣風捨身救人。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，船長半澤透（右一）感謝海巡隊員救援。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，船長半澤透（右一）感謝海巡隊員救援。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，布袋海巡隊不顧8級陣風捨身救人。記者黃于凡／翻攝
日籍帆船昨晚在嘉義外海迷航，布袋海巡隊不顧8級陣風捨身救人。記者黃于凡／翻攝

海巡署 海象 日本 迷航

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