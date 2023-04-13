才女插畫家警察宣導 逗趣輕鬆繪圖加深民眾識詐

新北市板橋警不只有金牌射擊女警，還有插畫家女警！政府力堵民眾遭詐，警方也想方設法杜絕，在政府開放普發6000元現金提領的場合，由分局女警製作反詐騙漫畫、插畫，趁民眾等待過程中，用俏皮輕鬆的繪圖教導民眾識詐。

從警6年的吳瑞鎂是33期警專畢業，從小就特別喜歡繪畫，閒暇時喜歡看動漫和繪畫，時常將日常執勤遇到的印象深刻狀況，搭配Q版人像作畫，並將創作分享在其個人臉書的粉絲專頁，幽默有趣的畫風吸引無數粉絲留言、按讚。

板橋警分局長黃南山表示，透過生動活潑、耳目一新的「漫畫」方式宣導，成功吸引現場民眾目光，比起過往生硬的舉牌宣導方式，更能加拉近警民距離，並讓民眾一目了然現今最夯的「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項詐騙手法，分層分眾提高全民「識詐」知能。