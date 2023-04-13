桃園觀音驚傳未爆彈 軍方證實烏龍：是木質圓柱體

桃園市觀音區今下午傳出發現疑似未爆彈，轄區警方不敢大意、在現場拉起封鎖線，並通報軍方處理，稍早軍方未爆彈小組到場後，證實只是「木質圓柱體廢棄物」，並非未爆彈，結束一場虛驚。

大園分局觀音分駐所今天下午1時30分接獲議員許更生秘書來電，稱有民眾在觀音區大觀路四段39巷109號對面工地發現未爆彈，警方獲通報後，隨即與線上警力至現場拉設封鎖線、驅離現場人員，並通報國防部到場處理。

警方初步瞭解，泥土是工地施作廠商在觀音區成功路一段713號挖出，載運至到工地置放，過程中發現異狀。