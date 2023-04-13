桃園「路霸」占道單月282件 警方大掃蕩清除路障

桃園市1999市民專線統計，今年2月6日至3月26日民眾檢舉路霸占用道路案件計有282件，警方近期對此大力掃除道路交通障礙，針對十大違停熱點加強取締，以及配合清除占用車道、人行道的花盆等物品，並加強勸導校園附近不當臨停車輛。

桃園市交通警察大隊統計，全市統計前10大違停路段包括中壢區新中北路、民族路三段、環中東路、莊敬路、新生路四段、楊梅區中山路一段、蘆竹區南山路一段、中山路、八德區介壽路二段、桃園區大業路二段等等，今年1月1日至4月9日止已針對這十大路段，取締違規停車4520件，較去年同期增加787件。

警方表示，另針對道路上堆積、放置足以妨礙交通物品的「清除道路障礙」專案工作，也配合市府環保局取締2307件，較去年同期增加706件。

大隊長林鼎泰呼籲，並排停車和車輛違規停車行為會占用道路空間，造成道路容積受限，妨礙正常車流運行與行人視線，尤其對機車騎士或後方車輛行經時，必須繞道偏向內側車道以避免碰撞，進而增加交通事故風險，而各種形式的障礙物如輪胎、花盆等占用車道、騎樓、人行道等區域，不僅嚴重影響桃園市容，更可能危及其他用路人的生命安全。