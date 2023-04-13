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射擊金牌正妹女警宣導識詐 亞東醫院也力挺反詐

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

警方強力宣導防詐，但案件仍層出不窮。新北市板橋警分局為提升民眾識詐、阻詐，聯手在醫院人潮尖峰時段，派出全運會射擊項目第一名的女警鍾芷緣協助宣導，加強民眾印象。

板橋分局信義所副所長周豊祥率團隊宣導防詐，女警鍾芷緣一站出來就吸引民眾目光！警方表示，鍾芷緣從小喜愛射擊運動，並自費練習射擊課程，曾多次於國內射擊運動比賽獲獎，也是全國運動會射擊項目第一名，優異表現讓男警刮目相看，目前獲臺灣警察專科學校邀請擔任射擊課程助理教官。

警方除派出金牌射擊正妹女警宣導防詐外，也與亞東醫院合作，利用院內大廳188寸大型電視，不定時播放反詐騙宣導影片，加深院內看診、候診民眾對於目前新型態詐騙方式及手法。

板橋警分局長黃南山呼籲，目前政府普發6000元政策正熱門，提醒民眾提高警覺，睜大眼睛看清楚，普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，臉書或LINE上來源不明連結不要點，否則容易洩漏個資給詐騙集團，甚至還沒領到6000元反而損失更多金錢。

板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
射擊金牌正妹女警鐘芷緣。記者李易昌／翻攝
射擊金牌正妹女警鐘芷緣。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
警員彭國城（左至右）、鐘芷緣、鄭宇軒。記者李易昌／翻攝
警員彭國城（左至右）、鐘芷緣、鄭宇軒。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝
板橋警與亞東醫院合作，在院內大型電視不定時播放反詐影片。記者李易昌／翻攝

詐騙集團 正妹 警察 亞東醫院

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