日籍帆船嘉義外海故障暗夜迷航 布袋海巡隊救援
日本籍帆船昨天晚上航經嘉義縣白水湖西方13浬處疑似主機故障，因海象不佳，情況危急請求救援，海巡署艦隊分署第十三（布袋）海巡隊前往救援，將帆船拖帶至布袋商港停泊。
海巡署艦隊分署布袋海巡隊今天發布新聞稿指出，海巡隊於昨天晚上8時接獲通報指出，日本籍帆船於白水湖西方13浬處疑似主機故障，因海象不佳，情況危急，請求救援。
布袋海巡隊立即派遣巡防艇前往救援，巡防艇抵達，發現帆船上只有船長1人，日籍船長11日自桃園竹園漁港出發南下，原本預計進布袋遊艇港短暫修整，再接續前往台南安平遊艇港，但航經嘉義外海時，因主機故障動力不足，風力強勁且天色昏暗，加上水文不熟，有迷航情形，無法靠自身動力從外海切至岸際，巡防艇昨天已將船拖帶至安全水域布袋商港停泊。
布袋海巡隊指出，日籍船長獨自1人航行，11日自桃園竹園漁港出發南下，就遇到海象轉差，船長幾乎2天沒有睡覺，且船上飲用水與食物僅剩不多，神情顯得十分疲憊，海巡署第四岸巡隊布袋商港安檢所人員提供麵包與礦泉水，提供日籍船長充飢，並協助購買日用品。
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