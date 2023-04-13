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新莊警分局自檢調查！貪警涉教唆友人冒領拾得現金 今被移送

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊警分局警備隊呂姓員警，去年涉嫌教唆友人冒領多筆拾得金共計2萬1300元，案經分局自檢調查，報請新北地檢署指揮偵辦，發現簽收領據皆是呂員經手，今天上午新北市警察局政風室，帶回呂員及其涉案友人偵辦，偵詢後依貪汙治罪條例移送兩人。

據了解，呂姓員警（41歲）2009年97年基特班結業，旋即分發至新北市永和警分局服務，2018年調任新莊警分局服務，歷任新莊、中港、五工等派出所，2019年7月調任警備隊服務至今。

今年1月初新莊分局發現一起1萬3000元拾得現金疑似遭人冒領，經自檢調查，發現簽收領據是呂姓員警經手，認為他有涉案可能，報請新北市地檢署指揮偵辦，這一查又意外發現，呂員另於去年2月間也是以類似手法找友冒領，涉貪約計2萬1300元左右。

今天上午，新北市警局政風室人員帶回呂員及其友人景男（41歲）問詢，偵詢時呂員坦承確實認識景男，但否認是他教唆冒領，景男則說詞反覆一下承認一下否認，偵詢後依貪汙治罪條例移送兩人法辦。

新北市新莊警分局呂姓警備隊員，涉嫌找友冒領拾得現金，被分局發現自檢調查移送法辦。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊警分局呂姓警備隊員，涉嫌找友冒領拾得現金，被分局發現自檢調查移送法辦。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊警分局呂姓警備隊員，涉嫌找友冒領拾得現金，被分局發現自檢調查移送法辦。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊警分局呂姓警備隊員，涉嫌找友冒領拾得現金，被分局發現自檢調查移送法辦。記者曾伯愷／攝影

貪汙 警察

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