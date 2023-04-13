影／海山警巡簽ATM護普發6000元 順便攔阻民眾遭詐
詐騙無所不在！新北市海山警分局海山所警員一周內就跑了2次銀行攔阻2件詐騙案，擋下158萬多元損失。
全民普發現金6000元ATM現領本周一（10日）開放，海山分局加強巡簽，也規劃專責警力到各金融機構、郵局及超商維持提領秩序。
海山警分局表示，昨天（12日）上午11時許，海山所長吳宗澤、警員陳彥廷巡簽元大銀行板橋分行時，正巧遇到林姓男子提領不少錢，上前關切時，林男支吾其詞，警方研判遇詐騙，極力勸阻後，林男才恍然大悟，放棄匯款24萬7920元。
無獨有偶，上周四（6日）海山所警員王育廷、陳鉅諺接獲玉山銀行新板特區分行報案指疑有民眾遭詐，到場了解。
楊姓男子告知在臉書看見投資股票訊息，加入投資群組後，已陸續至不同銀行匯款共新台幣316萬元，當日欲再次臨櫃匯款134萬，遭行員阻止。
經警方告知此為常見詐騙手法，楊男才曉得自己受騙，至於楊男已遭詐騙部分，警方則依規定受理，向上溯源偵辦。
經統計，海山警分局今年已攔阻詐騙共計31件，成功守住民眾血汗錢高達新台幣1406萬餘元。
分局長王鴻儒表示，民眾切勿輕信陌生訊息，養成查證習慣，提高警覺，並多與親友溝通分析，同時可適時尋求警方協助，以避免本身財產遭詐，也感謝金融機構行員之用心付出，與警方共同守護市民財產安全。
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