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投資生基塔位遭詐300萬 萬華警「超商埋伏」活逮車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓女子日前接獲詐騙集團來電，詐團用話術哄騙「投資生基塔位可賺錢」，讓林女陷入錯誤匯款300萬元，後來詐團再說「塔位還要再10萬元價格加購蓋板」，林女發覺不對勁報警。警方獲悉要林女合作，佯裝同意面交，在超商內「活逮」詐團車手林姓男子，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方訊後聲押，院方裁定15萬元交保。

台北市萬華分局西門町派出所日前接獲林女（47歲）報案，林女稱遭到詐騙，自2022年9月起向某公司購買生基塔位投資，對方稱「若成交，每個塔位可獲利百萬」，林女前後匯款300萬元，沒想到詐團再索討「加購費」，說「還要10萬元價格加購蓋板，才可稱轉賣塔位」，要求再付50萬元。

萬華警方認定這就是詐騙，要被害人林女佯裝同意面交，相約4月9日在西門町某超商內交付50萬元，而警方則在旁埋伏、蒐證，見時機成熟，上前盤查身分逮人。

犯嫌林男（30歲）被逮時，堅稱自己不是詐騙集團，撇口稱「我是仲介」，只是警方清查手機內對話紀錄，他百口莫辯，被依現行犯逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊後聲押，院方裁定15萬元交保。

萬華警方日前跟詐騙被害人合作，在超商內「活逮」生基塔位詐欺犯嫌林姓男子。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前跟詐騙被害人合作，在超商內「活逮」生基塔位詐欺犯嫌林姓男子。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 西門町 詐欺

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