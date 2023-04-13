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高雄機車騎士路口摔傷 義交路口指揮交通反被指禍首

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區發生機車騎士自摔車禍，騎士送醫後已無大礙，不過，騎士認為當時1名義交跑出來才導致他摔車，這名義交也因此惹上麻煩。義交是否有肇責，正待交通大隊釐清肇因。

據了解，賴姓男子（58歲）擔任高雄市義勇交通警察，4月10日下午1時30分左右，在高雄市前鎮區二聖路與凱旋三路口輕軌旁疏導交通，遇見1名機車騎士經過路口，突然所載的物品掉落，賴便熱心上前指揮交通，好讓這名騎士撿掉落的物品。

不料，當時二聖路轉綠燈，停等紅燈的車輛啟步，賴姓義交在路口疏導交通，蔡姓男子（27歲）通過路口時，剛與義交擦身而過，雙方沒碰撞，蔡突然摔車受傷，經救護車送往民生醫院治療，暫無大礙。警方對他酒測也沒酒精反應。

警方調查肇事原因，蔡姓騎士說他要通過路口時，義交突然跑出來，他才摔車，準備向義交索賠。

賴姓義交表示，當時有另名騎士掉落物品，下車撿東西，他擔任現場義交才上前指揮疏導交通。

高雄市交通大隊表示，將看蔡姓騎士摔車與義交是有因果關係，釐清肇責。

賴姓義交路口指揮交通，不料1名騎士路過摔車受傷，義交反而因此惹上麻煩。記者林保光／翻攝
賴姓義交路口指揮交通，不料1名騎士路過摔車受傷，義交反而因此惹上麻煩。記者林保光／翻攝

高雄市 機車騎士 自摔

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