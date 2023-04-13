無安全防護！高雄工人5樓墜地摔死 勞檢處：勒令停工並開罰

高雄市小港區今天上午11點30分左右，發生一名施工人員從5樓墜落，送醫不治。勞工局勞檢處表示，雇主對於在高度2公尺以上高處作業，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，已勒令現場停工，後續依違反職業安全衛生法開罰。

勞檢處表示，今天上午11時30分許，雇主指派勞工於民宅5樓實施挑高加蓋樓板工程，勞工於5樓使用捲揚機從事吊料作業時，因捲揚機的鋼索卡住，於爬出5樓陽台修理時，人員連同捲揚機自5樓墜落，經送醫急救仍宣告不治。

勞檢處初步調查發生原因，雇主對於在高度2公尺以上的高處作業，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，已勒令現場停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項規定致發生勞工死亡災害，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處三年有期徒刑併科30萬元罰金。

勞工局呼籲各事業單位於高度2公尺以上場作業時，應確實使勞工使用安全帶及安全帽，以預防災害發生，維護勞工作業安全。