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高雄工安意外 工人吊板模想解開卡住繩索、不慎摔下5樓死亡
高雄市小港區松崗路發生工安意外，28歲的古姓男子施工時，操作吊車架吊掛模板，因纜繩卡住，他解開繩索，不慎與板模一起墜樓，送醫不治。市府勞檢單位正查明確實事故原因。
今天上午11時許，古姓男子在小港區松崗路1處透天樓房，操作吊車架吊掛模板，因繩索卡住，導致板模懸在半空中，他想解開卡住的繩索，不料與模板摔落地面，他落地時面部朝下、頭部有受創嚴重，現場工人趕緊求救，但是仍傷重不治。
據警方了解，古姓男子攀爬至5樓陽台，蹲在陽台操作吊車，試圖解開卡住的繩索才墜樓。
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