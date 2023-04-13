高雄工安意外 工人吊板模想解開卡住繩索、不慎摔下5樓死亡

高雄市小港區松崗路發生工安意外，28歲的古姓男子施工時，操作吊車架吊掛模板，因纜繩卡住，他解開繩索，不慎與板模一起墜樓，送醫不治。市府勞檢單位正查明確實事故原因。

今天上午11時許，古姓男子在小港區松崗路1處透天樓房，操作吊車架吊掛模板，因繩索卡住，導致板模懸在半空中，他想解開卡住的繩索，不料與模板摔落地面，他落地時面部朝下、頭部有受創嚴重，現場工人趕緊求救，但是仍傷重不治。