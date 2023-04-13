影／半夜傳槍響、草屯男到妻子娘家自轟 送醫急救不治

南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，警方趕到現場後，發現1名41歲的林姓男子舉槍自戕後，警消獲報後，立即派員趕抵現場，並將中槍林男送往草屯佑民醫院初步處理後，隨即轉送台中榮總搶救，但今晨1時已宣告不治，開槍原因仍待警方進一步調查並向檢方申請報驗中。

草屯分局表示，目還在了解夫妻二人為何吵架內容，先生為何選擇自轟，但因妻子目前情緒仍不穩定，尚無法製作筆錄，進行偵查槍枝來源仍有待釐清，。

附近民眾則指出，「昨天半夜聽到一聲，很大的槍聲！」當時有5、6輛警車和救護車奔赴現場，後來才知道發生自殺槍擊案，鄰居都很驚訝。

警方表示，初步調查41歲的林姓男子是在昨日深夜，跑到女方位在草屯鎮南埔里中正路附近的娘家住處，自行朝頭部開槍，現場1名女子經查是林男的妻子，兩人疑似因感情問題，林男深夜舉槍自戕重傷倒臥女方住家前院，目前初步推測林男應是自殺，待檢察官相驗完成後，將傳訊林妻來了解案情。

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