快訊

賣88名國人給柬埔寨詐欺集團 「角頭」臨演李振豪判刑18年

馬英九又要出訪！本月24日赴希臘演講 聚焦「台灣會變成下一個烏克蘭嗎」

音樂人李坤城逝世：作家回顧他的音樂遺產竟也有「爭議」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／半夜傳槍響、草屯男到妻子娘家自轟 送醫急救不治

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，警方趕到現場後，發現1名41歲的林姓男子舉槍自戕後，警消獲報後，立即派員趕抵現場，並將中槍林男送往草屯佑民醫院初步處理後，隨即轉送台中榮總搶救，但今晨1時已宣告不治，開槍原因仍待警方進一步調查並向檢方申請報驗中。

草屯分局表示，目還在了解夫妻二人為何吵架內容，先生為何選擇自轟，但因妻子目前情緒仍不穩定，尚無法製作筆錄，進行偵查槍枝來源仍有待釐清，。

附近民眾則指出，「昨天半夜聽到一聲，很大的槍聲！」當時有5、6輛警車和救護車奔赴現場，後來才知道發生自殺槍擊案，鄰居都很驚訝。

警方表示，初步調查41歲的林姓男子是在昨日深夜，跑到女方位在草屯鎮南埔里中正路附近的娘家住處，自行朝頭部開槍，現場1名女子經查是林男的妻子，兩人疑似因感情問題，林男深夜舉槍自戕重傷倒臥女方住家前院，目前初步推測林男應是自殺，待檢察官相驗完成後，將傳訊林妻來了解案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，1名男子疑與妻子發生感情糾紛而舉槍自戕。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，1名男子疑與妻子發生感情糾紛而舉槍自戕。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，1名男子疑與妻子發生感情糾紛而舉槍自戕。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，1名男子疑與妻子發生感情糾紛而舉槍自戕。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，1名男子疑與妻子發生感情糾紛而舉槍自戕。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，1名男子疑與妻子發生感情糾紛而舉槍自戕。圖／讀者提供

延伸閱讀

台中越南移工被毆掉出槍彈 警：是玩具槍現場未開槍

影／許淑華端南投亮點政策 南投草屯設國民運動中心

影／南投六旬婦倒車暴衝撞爛書店 店內慘狀曝光

嫁出去女兒回娘家掃墓帶衰？少子化社會命理師教3解方

相關新聞

高雄工安意外 工人吊板模想解開卡住繩索、不慎摔下5樓死亡

高雄市小港區松崗路發生工安意外，28歲的古姓男子施工時，操作吊車架吊掛模板，因纜繩卡住，他解開繩索，不慎與板模一起墜樓，...

不是狒狒！台中驚傳山豬逛大街 今早遭「逮捕到籠」

台中南屯區驚傳山豬逛大街。昨晚8時許，有民眾在南屯好市多附近，發現一隻小山豬逛大街，預估應是有人飼養。農業局獲報後出動補...

投資生基塔位遭詐300萬 萬華警「超商埋伏」活逮車手

林姓女子日前接獲詐騙集團來電，詐團用話術哄騙「投資生基塔位可賺錢」，讓林女陷入錯誤匯款300萬元，後來詐團再說「塔位還要...

高雄機車騎士路口摔傷 義交路口指揮交通反被指禍首

高雄市前鎮區發生機車騎士自摔車禍，騎士送醫後已無大礙，不過，騎士認為當時1名義交跑出來才導致他摔車，這名義交也因此惹上麻...

無安全防護！高雄工人5樓墜地摔死 勞檢處：勒令停工並開罰

高雄市小港區今天上午11點30分左右，發生一名施工人員從5樓墜落，送醫不治。勞工局勞檢處表示，雇主對於在高度2公尺以上高...

影／半夜傳槍響、草屯男到妻子娘家自轟 送醫急救不治

南投縣草屯鎮南埔里中正路昨晚傳出槍擊聲，警方趕到現場後，發現1名41歲的林姓男子舉槍自戕後，警消獲報後，立即派員趕抵現場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦