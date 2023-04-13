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影／女童跟媽走散 土城警手機播卡通片安撫終助重逢

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市土城警分局清水所副所長張嘉雄、警員羅藍斌及李世連日前接獲報案，指運動中心有迷失女童站在廣場石階大哭，警員先拿出手機播卡通影片安撫女童情緒，隨後也順利通知到女童媽媽。

事情發生在本周一（10日）晚上7時許，警方巡邏時接獲報案有迷失兒童，到場時只見女童站著大哭，警方上前關心，女童含著淚說跟媽媽吃完晚餐後到公園散步，但走一走卻發現跟媽媽走散，原本想要循原路回去，卻不知道該往哪走，急得大哭，幸好一旁婦人們見狀幫忙報警。

羅蘭斌看見女童驚慌失措，趕緊拿出手機搜尋卡通影片，藉以安撫緩和她的情緒，張嘉雄、李世連則是透過女童描述父母親的身份資料，透過警政系統逐一比對，順利聯絡到女童媽媽。

土城警分局呼籲民眾，家長應盡量避免讓年幼孩童離開視線，多一份耐心多一份安心，時刻小心留意，以免孩童走失，甚至發生憾事。

警方到場幫女童協尋媽媽。記者李易昌／翻攝
警方到場幫女童協尋媽媽。記者李易昌／翻攝
員警到場時，熱心的阿桑們報警並表示先陪女童等。記者李易昌／翻攝
員警到場時，熱心的阿桑們報警並表示先陪女童等。記者李易昌／翻攝
員警安撫女童拿出手機播放卡通。記者李易昌／翻攝
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