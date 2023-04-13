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假名人投資詐騙案件激增 竹市邀里長伯當反詐先鋒

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市警察局分析「假冒名人教你投資」詐騙案件激增，成為今年民眾最容易被詐騙上當的類別之一，第一分局上周就逮補2名假投顧專員面交車手，攔阻300萬餘元。最近也趁治安座談會加強反詐宣導，希望里長成為阻詐種子，協助通報守護民眾荷包。

新竹市警察局第一分局指出，「假冒名人教你投資」手法多為趁民眾瀏覽網頁或影音平台時跳出假名人教投資廣告頁面，只要點選假投資網頁就會導向詐騙網站，假投資顧問會先要民眾小額入金購買老師所稱「飆股」，刻意營造大量獲利來取信民眾。

民眾以為可以迅速獲利，誤信投資老師能力，進而聽從詐騙集團話術而投入更多金錢，還會有詐騙集團會要求車手假扮「投資經理」，前往被害人所在地面交收取大筆現金，但等到民眾想出金時，卻遭詐騙集團以各種理由拖延或封鎖，才知遭到詐騙。

新竹市警察局第一分局為建立社區安全維護體系，近日透過治安座談會邀請轄區里長、社區巡守隊隊長、社區發展協會成員及里民參與，會中宣導常見詐騙案類手法「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6大項。

警方強調，「小心有詐」將不再是口號，而是守護民眾荷包的第一步，希望每個里長能化身成「反詐先鋒」，也攜手建立友善通報網，大家協力提高轄內里民自身識詐能力，也告知民眾如有疑慮立即撥打110報案專線或165反詐騙專線諮詢，盼全面識詐。

新竹市警察局第一分局分析「假冒名人教你投資」詐騙案件激增，最近趁治安座談會加強反詐宣導。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局分析「假冒名人教你投資」詐騙案件激增，最近趁治安座談會加強反詐宣導。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局分析「假冒名人教你投資」詐騙案件激增，最近趁治安座談會加強反詐宣導。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局分析「假冒名人教你投資」詐騙案件激增，最近趁治安座談會加強反詐宣導。圖／警方提供

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