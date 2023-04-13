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不是狒狒！台中驚傳山豬逛大街 今早遭「逮捕到籠」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中南屯區驚傳山豬逛大街。昨晚8時許，有民眾在南屯好市多附近，發現一隻小山豬逛大街，預估應是有人飼養。農業局獲報後出動補捉，今早遭「逮捕到籠」，將暫時安置。

農業局表示，南屯區好市多鄰近，民眾通報花圃有山豬出沒，農業局接獲通報，隨即邀專業團隊協助處理，以不造成動物驚嚇為原則，將山豬圍於原處監管，同時由警方繼續追查飼主。

農業局提到，山豬體重約20公斤左右，飼主尚待確認，為避免山豬影響行車及用路人安全，經請專業團隊人員先行捕捉並進行安置，現已順利完成，後續將釐清飼養者及飼養目的並依規處理。

台中第四警分局表示，今早接獲多起民眾報案，發現小山豬仍在附近逛大街，隨即通報農業局處理，約10點半將山豬逮捕。

台中南屯好市多附近，昨晚驚傳有「山豬逛大街」，今早遭農業局人員捕獲。圖/中市農業局提供
台中南屯好市多附近，昨晚驚傳有「山豬逛大街」，今早遭農業局人員捕獲。圖/中市農業局提供
台中南屯好市多附近，昨晚驚傳有「山豬逛大街」，今早遭農業局人員捕獲。圖/中市農業局提供
台中南屯好市多附近，昨晚驚傳有「山豬逛大街」，今早遭農業局人員捕獲。圖/中市農業局提供

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