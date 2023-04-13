礁溪警方破獲大里天公廟香油錢竊案 縣長頒發破案獎金
宜蘭礁溪警分局月前破獲大里天公廟香油錢遭竊案，逮捕犯嫌查緝到案，廟方為感謝警方迅速破案，提供6萬元獎金，與縣長林姿妙今天到礁溪警分局頒發破案獎金，慰勉有功人員。
上個月中旬，大里天公廟人員向派出所報案，辦公室內抽屜現金及廟宇內捐獻箱現金遭人竊取，估計損失約7萬元。
警方獲報後立即成立專案小組，經調閱相關處所及路口監視器循線追查，掌握犯嫌使用車輛及特徵，鎖定係由黃姓犯嫌所為後，報請宜蘭地方檢察署聲請搜索票，會同汐止分局將56年次的黃姓主嫌查緝到案，全案依竊盜罪移送偵辦。
縣長林姿妙為嘉勉警方辛勞，今天與大里天公廟主委鄭順利及警察局長林武宏到分局頒發破案獎金，肯定員警同仁迅速破案，並勉勵礁警團隊持續守護縣民生命財產安全；另外大里天公廟主委鄭順利也代表致贈爆閃燈20個，以實際行動支持礁警維護地方治安交通。
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