礁溪警方破獲大里天公廟香油錢竊案 縣長頒發破案獎金

宜蘭礁溪警分局月前破獲大里天公廟香油錢遭竊案，逮捕犯嫌查緝到案，廟方為感謝警方迅速破案，提供6萬元獎金，與縣長林姿妙今天到礁溪警分局頒發破案獎金，慰勉有功人員。

上個月中旬，大里天公廟人員向派出所報案，辦公室內抽屜現金及廟宇內捐獻箱現金遭人竊取，估計損失約7萬元。

警方獲報後立即成立專案小組，經調閱相關處所及路口監視器循線追查，掌握犯嫌使用車輛及特徵，鎖定係由黃姓犯嫌所為後，報請宜蘭地方檢察署聲請搜索票，會同汐止分局將56年次的黃姓主嫌查緝到案，全案依竊盜罪移送偵辦。