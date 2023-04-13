影／車停快車道睡著 北巿警破窗問「有沒有喝酒？

王姓男子日前酒後開車上路，行經台北市中山南路時，誇張在車上睡著。民眾見車輛停在快車道上一動也不動，報警處理，警方趕抵，見敲打車窗也沒反應，果斷破窗，他酒測值每公升達0.77毫克，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

台北市中正第一分局忠孝東路派出所上月底早上8點多獲報，中山南路南往北快車道上有一輛車怠速停滯，影響交通，趕抵發現駕駛王男（45歲）疑似昏睡，多次敲打車窗都叫不醒，為了避免他發生意外，請消防隊破窗。

王男被車窗玻璃破碎聲驚醒，警方探頭詢問「欸，先生你怎麼了？睡著了喔？」孰料下一秒馬上聞到濃厚酒氣，見他沒回應，再問「你有沒有喝酒？」他支吾其詞，配合下車。

警方對他酒測，他酒測值每公升0.77毫克，明顯超標，員警認定他酒駕，涉犯公共危險罪嫌，依現行犯逮捕他，並移置保管車輛。王男警詢時稱「上路前喝了3瓶啤酒，心情不好才開車閒晃」，不清楚怎麼會睡著，經查，他在睡著逾10分鐘，所幸沒有造成任何意外。

中正警第一分局呼籲，民眾酒後勿開車上路，應找代駕或計程車，保護自己也保護其他用路人安全，酒駕罰則不只罰鍰，也會被吊扣牌照，警方將強力執法，加強稽查易發生路段等場所，以降低酒駕發生率。