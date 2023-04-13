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宜蘭老農殺鳥掛田中立威卻是二級保育類 遭起訴恐罰20萬以上

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭郭姓老農去年3月初，無法忍受農作物經常被鳥類啄食，殺死野鳥並吊掛在田中示威，沒想到竟是二級保育類動物環頸雉，鳥友看到後報警並PO上網，警方循線鎖定老農送辦，今年3月底檢方偵結，依涉嫌違反野生動物保育法起訴，恐罰20萬以上100萬元以下。

起訴書指出，年逾80歲的老農去年3月1日在蘇澳朝陽里的菜園設置漁網，捕獲1隻環頸雉雌鳥，用石頭砸死，上午7時到8時許，吊掛鳥屍在另一處玉米田的竹架上，用以嚇阻其他鳥類。

有鳥友到當地拍攝環頸雉時目睹，報警並PO上網，引起愛鳥人士激憤，痛批「野蠻」，警方會同宜蘭縣政府農業處調查，同日下午2時55分許到玉米田，對比圖鑑確認是二級保育類動物環頸雉，循線追蹤到老農。

老農坦承抓捕並殺害環頸雉，稱受不了野鳥啄食作物才殺鳥立威，但不知道環頸雉是保育類動物；檢方認為，除非有正當理由，否則即使不知道法律，也必須負刑事責任，依違反野生動物保育法第41條第1項第3款罪嫌起訴，可處半年以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

環頸雉俗稱野雞，每年春天是繁殖期，常出現於大南澳地區。由於棲地與人類活動空間相近，常被農民視為害鳥慘遭捕獵，今年4月初也有鳥友發現南澳環頸雉數量減少、疑似被獵捕的狀況，呼籲大家多多愛護面臨危機的珍貴保育類。

環頸雉為二級保育類動物，近年疑似遭獵捕，數量銳減，有農民殺鳥後吊屍立威。圖為示意圖，非當事鳥。圖／鳥友提供
環頸雉為二級保育類動物，近年疑似遭獵捕，數量銳減，有農民殺鳥後吊屍立威。圖為示意圖，非當事鳥。圖／鳥友提供
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

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