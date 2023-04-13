桃園最年輕24歲女消防分隊長上任 愛爬百岳還是摔角高手

桃園市消防局今天舉辦新任分隊長交接布達儀式，其中新任中路分隊長張育瑄是警大86期、年僅24歲，成為全桃園最年輕分隊長，她平時愛爬山、盼精進山域搜救技能；新任龜山分隊長號稱「楊梅馮迪索」，則是全市唯一具戰術體能教官身分的分隊長。

消防局第一大隊中路、大湳、龜山、坪頂及迴龍等5位新任分隊長今上午在各消防隊辦理交接，其中火災預防科員張育瑄畢業一年半就外派分隊長，引起關注，她在校期間成績優異，多次獲得校際摔角體技能美技獎，工作之餘喜歡挑戰玉山、雪山等百岳，更多方求教雪地攀登技術。

張育瑄說，會想要做消防是因為本身熱衷於身體力行、合作並幫助他人，畢業後接觸實務，才發現所學所用遠遠不及，在預防科期考取了消防設備師及採購人員證照，未來會繼續自我要求；由於平常喜歡爬山，將來以希望對山域搜救、火災搶救深入學習，以提升消防救災救護水準

另外新任龜山分隊長由搶救科員黃稟雄接任，他是基層出身，出身楊梅的他2004年畢業後，就回到楊梅服務，歷任隊員、小隊長，因招牌光頭造型被稱為「楊梅馮迪索」；黃去年2月自警大二技畢業，對健身很有興趣，身兼消防局「戰術體能」指導教官，是現任分隊長唯一一人。

大湳分隊長由督察室科員魏柏煜接任，迴龍分隊由災害搶救科科員徐浩峰接任，坪頂分隊由迴龍分隊分隊長吳浚澤接任；原坪頂分隊長江宗晏調埔子分隊長，在埔子分隊7月正式啟用前，先支援大隊業務。原任龜山分隊長黃彥璋、大湳分隊長李嘉旻、中路分隊長許翠珊均因資經歷豐富，榮升內勤股長。