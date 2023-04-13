藉口要折蓮花塞金雞母求財 嘉義男影印鈔票拿去用被法辦

嘉義市鄭姓男子以影印千元鈔折蓮花塞金雞母求財為由，讓不知情影印店替其彩印出同比例千元鈔，他再涉嫌持偽鈔到攤販購買水果等，找付現金換取真鈔，案經小販查覺報警，警方循線查獲送辦，嘉義地檢署依妨害國幣罪嫌提起公訴。

年約29歲鄭男在去年12月5日到嘉義市區某影印店表示，要影印千元紙鈔，聲稱是要做為折蓮花塞金雞母求財之用，影印店老闆不疑有他，彩印出同比例千元鈔9張，鄭涉嫌持千元偽鈔到市場向攤販李婦購買200元菱角，李婦將菱角交付鄭男，並找付現金800元，李婦事後查覺有異報警。

鄭男食髓知味再以同樣手法到另家影店列印千元鈔、百元鈔各20張，到陳婦經營的水攤涉嫌持千元偽鈔購買100元杮子，陳婦找付900元時觸覺紙張有異，立即要求鄭男歸還，鄭男卻將10張百元偽鈔交給陳婦後離去，陳婦事後發現百元鈔也是偽鈔而報案。警方循線查獲鄭男，坦承不諱。