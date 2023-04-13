國家級拳擊教練放任菜鳥參賽腦死不治 俱樂部負責人起訴
一名胡姓拳擊初學者去年7月參加新北市新店拳擊俱樂部舉辦的拳擊友誼賽，與對手交手一回合，就打輸，身體也發軟不適，返家後就醫陷入昏迷，最後因腦傷宣告不治。台北地檢署認定，俱樂部丁姓負責人具國際和國家級拳擊教練資格，卻放任胡男參賽，也未準備適當護具和醫護人員在場，今將丁男過失致死罪嫌起訴。
檢警調查，新店拳擊俱樂部去年7月30日舉辦「全國大拳頭拳擊友誼賽」，26歲胡男被排定另名男子對打，但胡男僅撐了一回合，頭部和下巴便遭到連續重擊，第一回合結束後，胡男回到場邊開始身體發軟、噁心想吐，裁判於是判定中止比賽。
胡男返家後，出現意識模糊、全身癱軟，雖然立刻送醫，但他在救護車上便已陷入昏迷，送醫急救近2小時，仍因顱內出血和大腦位移宣告不治。
檢警查出，丁男具有國際拳擊總會國際一星拳擊教練、職業拳擊裁判及A級國家級拳擊教練、裁判資格，明知按國際拳擊總會技術及競賽規則，比賽時應配置醫護人員在場，且由醫師依照國際拳擊規則進行體檢評估後，比賽前卻僅讓選手過磅及出具保證個人身體狀況良好的聲明書，即放任胡男參賽。
此外，丁男未考量雙方實力，也未提供比賽者適合的頭套、拳套，胡男遭重擊後現場也沒有醫護人員適時施以必要救護，過失情節明確，因此將他依法起訴。
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